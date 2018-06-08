احذر.. روسيا مخترقة و20% من مدن كأس العالم تعانى من مشاكل الأمن الإلكترونى

كتبت هبة السيد

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم، أكبر وأهم البطولات الرياضية العالمية، بروسيا منتصف الشهر الجارى، حذرت شركة عالمية متخصصة فى الأمن الإلكترونى، المشجعين من أن أكثر من 20% من نقاط الاتصال اللاسلكى العامة بالإنترنت فى المدن المضيفة للبطولة تعانى مشاكل فى الأمن الإلكترونى.

وأظهر بحث أجرته شركة كاسبرسكى لاب، أن 7.176 نقطة عامة للاتصال اللاسلكى بالإنترنت من أصل 32.000 نقطة لاسلكية فى تلك المدن تعانى ثغرات نتيجة عدم استخدام التشفير لحركة البيانات، مما يجعلها غير آمنة للاستخدام من قبل مشجعى كرة القدم الذين يزورون المدن لحضور مباريات كأس العالم.

ونصحت الشركة، المشجعون بالاهتمام ببياناتهم الشخصية، لا سيما أثناء استخدام نقاط الاتصال اللاسلكى المفتوحة والمنتشرة حول المرافق المضيفة لمباريات كأس العالم.

دائماً ما تشهد الأحداث العالمية زيادة فى اتصال الأفراد المشاركين فيها بشبكات الإنترنت لتحميل مشاركاتهم وإلقاء الضوء على أنشطتهم والبقاء على اتصال بأحبائهم ومتابعيهم، ويمكن كذلك استخدام هذه الشبكات لنقل المعلومات المالية وغيرها من معلومات قيمة عبر الإنترنت، وهى معلومات يمكن لأطراف أخرى، قد لا تكون بالضرورة أطرافاً إجرامية، أن تعترضها وتستخدمها لأغراضها الخاصة.

وبحسب الشركة، فأنه يأتى على رأس المدن الروسية المضيفة لكأس العالم والتى لديها أعلى نسبة انتشار لشبكات الإنترنت اللاسلكية غير الموثوق بها، ثلاث مدن هى سانت بطرسبرج 37% وكالينينجراد 35% وروستوف 32%.

وفى المقابل، فإن الاتصال الأكثر أمناً بالإنترنت وُجد فى المدن الصغيرة نسبياً، وعلى رأسها سارانسك، 10% فقط من نقاط الاتصال بالإنترنت فيها مفتوحة)، وسمارا "17% من نقاط الاتصال مفتوحة"، ويستخدم ما يقرب من ثلثى جميع شبكات الاتصال العامة بالإنترنت فى هذه المواقع عائلة بروتوكول Wi-Fi Protected Access "WPA/WPA2" لحماية الوصول إلى الإنترنت عبر تشفير حركة البيانات، وهو أحد أكثر بروتوكولات أمناً فى حماية شبكات الإنترنت اللاسلكية.