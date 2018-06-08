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إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم سيارتين أجرة بالفيوم

الجمعة، 08 يونيو 2018 03:26 م
إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم سيارتين أجرة بالفيوم حادث تصادم-ارشيفيه
الفيوم - رباب الجالي
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أصيب 11 مواطنا فى حادث تصادم وقع بين سيارتين أجرة، أمام قرية ليالى العرب، بطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوى، فى اتجاه الفيوم، ونقلوا لمستشفى الفيوم العام، للعلاج، وتقرر خروجهم.

 
كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق القاهرة / الفيوم فى اتجاه الفيوم، أمام قرية ليالى العرب.

 
وتبين تصادم سيارة أجرة وأخرى ميكروباص، قيادة "عبدالله.م" (57 سنة-سائق)، ومقيم بمركز أبشواى، برفقته كل من "محمود ربيع.ع" (19 سنة-عامل)، و"محمود عويس.م" (18 سنة-عامل)، و"علا ناصر.م" (14 سنة-طالبة)، و"شروق جمعة.أ" (18 سنة-طالبة)، و"فاطمة محمد.م" (35 سنة-ربة منزل)، و"محمد ربيع.ع" (14 سنة-طالب)، ويقيمون بقرية ترسا بمركز سنورس، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

 

كما أصيب فى الحادث، من ركاب نفس الميكروباص، كل من "رجب محمود.ع" (20 سنة-عامل)، ومقيم بمعصرة صاوى بمركز طامية، و"هاشم محمد.ه" (18 سنة-عامل)، ومقيم ابهيت الحجر بمركز سنورس، و"منى محمد.س" (18 سنة-طالبة)، ومقيمة بندر سنورس، و"أحمد يوسف.أ" (12 سنة-طالب)، ومقيم بقرية نقاليفة بمركز سنورس، و"علاء حسين.ع" (25 سنة-ربة منزل)، ومقيمة بقارون مركز أبشواى، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بسبب التوقف المفاجئ للسيارة الأولى، ما أدى لاصطدام السيارة الثانية بها من الخلف.

 

نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، لتلقى العلاج، وتقرر خروجهم جميعا، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

 


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