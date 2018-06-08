أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-6-2018 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب فى مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 8-6-2018 بقيمة جنيه واحد ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 646 جنيها للجرام، مع توقعات بارتفاع جديد خلال الساعات القادمة إذا كسرت الأوقية حاجز الـ1300 دولار.

وأصبحت أسعار الذهب في مصر كالتالى:

عيار 18: 553 جنيها

عيار 21: 646 جنيها

عيار 42: 738 جنيها

الجنيه الذهب : 5168 جنيها

الأوقية : 1299 دولارا

الذهب اليوم



أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

أسعار الذهب فى مصر



أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.