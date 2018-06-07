10 معلومات عن مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديد

كتب أحمد حسن

بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكليف المهندس مصطفى مدبولى برئاسة الحكومة الجديدة، يستعرض اليوم السابع أهم المحطات فى حياة رئيس الوزراء الجديد فى السطور التالية:-

1- ولد فى 28 أبريل 1966.

2- حصل على درجة دكتوراه فى الهندسة المعمارية – تخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1997 بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومى والإقليمى والعمرانى بكلية العمارة جامعة كارلسروه بألمانيا.

3- حصل على شهادة تأهيل القيادات التنفيذية فى الإدارة من كلية هارفارد لإدارة الأعمال – جامعة هارفارد، يناير 2003 تحت رعاية هيئة المعونة الأمريكية والحكومة المصرية.

4- أبريل 2008 إلى سبتمبر 2009: رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى (ندباً) – أستاذ باحث دكتور بمعهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

5- من سبتمبر 2009 حتى نوفمبر 2011: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

6-من نوفمبر 2012 حتى فبراير 2014 المدير الإقليمى للدول العربية “برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – الهابيتات”.

7- تولى منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من فبراير 2014 حتى الآن.

8- انتهى من المرحلة الأولى من المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر لاستيعاب الزيادة السكانية والتوسع العمرانى خارج الوادى.

9- أعد المخطط الإستراتيجى لتنمية محور الصعيد البحر الأحمر، وبدأ فى مشروع إعداد الأحوزة العمرانية لكافة العزب والكفور والتوابع بالجمهورية لعدد حوالى 27 ألف تابع، وجارى العمل بالمرحلة الأولى لعدد 7800 بسبعة محافظات.

10- إدارة المرحلة الأولى من المشروع القومى لتنمية قرى الظهير الصحراوى مع وضع الإستراتيجية المتكاملة لتنمية هذه القرى حتى عام 2022 والاختيار المبدئى لموقع 400 قرية.