video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 09:30 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

وصول أسئلة اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية لجان الخليفة والسيدة زينب

الخميس، 07 يونيو 2018 08:20 ص
وصول أسئلة اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية لجان الخليفة والسيدة زينب امتحانات الثانوية
كتب ــ ماجد تمراز
إضافة تعليق

وصلت منذ قليل، أوراق الأسئلة الخاصة بمادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، إلى لجان الثانوية العامة بمدارس الحلمية الثانوية التجريبية المشتركة، والخديوية الثانوية العسكرية بنين، والحلمية الثانوية بنات، والمحمدية التجريبية المشتركة، والبهية الرهانية الإعدادية بنات، وسط تأمين كبير من رجال الشرطة بأقسام شرطة الخليفة والدرب الأحمر والسيدة زينب.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، وتستمر  الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم:صفحات الغش تبتز الطلاب بادعائها حيازة امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الثانوية العامة

امتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية 2018

تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية 2018

امتحان اللغة الأجنبية الثانية

شاومينج

شاومينج بيغشش

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

امتحان الثانوية العامة 2018




لا تفوتك
تقرير دولى: مصر ضمن أكبر 10 دول بها احتياطى غاز طبيعى بالمياه العميقة

تقرير دولى: مصر ضمن أكبر 10 دول بها احتياطى غاز طبيعى بالمياه العميقة

كوبر: كهربا ومروان ووردة مكاسب ودية بلجيكا.. ومستوى المدافعين "غير مرضى"

كوبر: كهربا ومروان ووردة مكاسب ودية بلجيكا.. ومستوى المدافعين "غير مرضى"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

13محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".. تعرف عليها

13محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".. تعرف عليها

الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة

الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة

روجينا تنشر فيديو ليسرا تغنى مع الأطفال 3 دقات: "منهج فى الحياة والإبداع"

روجينا تنشر فيديو ليسرا تغنى مع الأطفال 3 دقات: "منهج فى الحياة والإبداع"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة