وزير النقل يشارك العاملين بالسكة الحديد الإفطار ويكرم المتميزين بالعمل

نظمت هيئة السكة الحديد اليوم حفل إفطار للعاملين بالهيئة بنادى السكة الحديد الرياضى بمدينة نصر، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد وقيادات الهيئة ورئيس النقابة العامة .

وأعرب الوزير خلال اللقاء عن تقديره لجهود جميع العاملين بالسكك الحديدية فى عمليات تشغيل وإدارة هذا المرفق الحيوى الذي يخدم ملايين الركاب يوميا، مشيرا إلى أن الاهتمام بالعنصر البشرى من أولويات الوزارة، حيث يعتبر أحد أهم عوامل نجاح منظومة السكك الحديدية.

وطالب الوزير، العمال بضرورة بذل أقصى جهد خلال الفترة القادمة للنهوض بمنظومة السكك الحديدية التي تشهد تطويرا فى كافة قطاعتها.

وفى نهاية حفل الإفطار قام وزير النقل بتكريم عدد من العاملين المتميزين تكريما لهم على تفانيهم فى العمل من أجل النهوض بمرفق السكة الحديد، ليكونوا قدوة لزملائهم وطلب منهم بذل مزيد من الجهد من أجل الارتقاء بسكك حديد مصر.