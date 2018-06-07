وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": مستمر فى ممارسة مهامى لحين تشكيل الحكومة



أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه مستمر فى ممارسة مهامة كوزير للكهرباء لحين تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي و اختيار وزير جديد أو تجديد الثقة في.



و أوضح شاكر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع ، أنه لم يتلق أى تعليمات بشأن الاستمرار فى الوزارة أو عدمه، موضحا أن مصلحة مصر أهم من استمرار محمد شاكر كوزير للكهرباء أو عدمه.



الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد.

