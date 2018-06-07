وزير القوى العاملة يتابع مشكلة منع مصرى من دخوله الدوحة

كتب محمود راغب

أصدر وزير القوي العاملة، محمد سعفان، توجيهات فورية لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بمكتب رعاية المصالح المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة، بحل مشكلة المواطن المصري "محمد.ر.م.ح" ،السابق حصوله على موافقة بعودته كمقيم وتم منع دخوله، والإفادة بما تم الوصول إليها من حل للمشكلة، وذلك حفاظا علي حقوق العمالة المصرية في كل مكان يعملون به ، ومعالجة ما قد يقابلهم من معوقات فى أعمالهم لمساعدتهم.

تلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالى بالدوحة هشام كامل، أشار فيه إلى أنه قام علي الفور بالوقوف علي مشكلة المواطن المصري "محمد.ر.م.ح" ،مؤكدا أنه بالرغم من حصوله على موافقة بعودته كمقيم ، ولكن تم منع دخوله، لوجود مشكلة فى بصمة العين الخاصة به، وتم التواصل مع ضابط بالمطار لحل المشكلة، وتم السماح له بالدخول من قبل إدارة المطار بعد تدخل المكتب العمالى، واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة وإبلاغنا بأنه ليس لدية مشكلة فى الدخول من وزارة الخارجية "الشئون القنصلية".

وقد قام المستشار العمالي بالذهاب لمطار الدوحة ومعه مندوب الشركة التي يعمل بها الموطن المصري ، وتم خروجه بتأشيرة الدخول فورا.

وقد لاقي ذلك استحسانا من المواطن المصري "محمد.ر.م.ح" من أبناء الجالية، علي سرعة تدخل مكتب التمثيل العمالي لحل مشكلته موجها الشكر لوزارة القوي العاملة المصري والمكتب العمالي بالدوحة.