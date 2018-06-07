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الخميس، 07 يونيو 2018 02:23 م
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وزير الدفاع الأوكرانى يبدأ زيارته لمقر حلف الناتو فى بروكسل

الخميس، 07 يونيو 2018 02:15 م
وزير الدفاع الأوكرانى يبدأ زيارته لمقر حلف الناتو فى بروكسل حلف الناتو ـ صورة أرشيفية
كييف (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن وزير الدفاع ستيبان بولتوراك بدأ زيارة إلى مقر حلف شمال الأطلسى (ناتو) فى العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية عبر موقعها الإلكترونى أنه من المقرر أن يعقد بولتوراك اجتماعات ثنائية مع وزيرى الدفاع الكندى والبولندى ويشارك فى اجتماع لمجلس شمال الأطلسي.

وأضافت الوزارة أنه من المقرر أن يلتقى وزير الدفاع الأوكرانى السكرتير العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج.

من ناحية أخرى أعلن وزير الداخلية الأوكرانى أرسين أفاكوف، اليوم الخميس، أن عملية عودة دونباس لسيطرة كييف يجب أن تقوم بها الشرطة، دون إشراك الجيش.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن أفاكوف -فى كلمة له أمام منتدى "صيغة الأمن فى أوكرانيا-الاستمرار"، الذى تبثه وزارة الداخلية الأوكرانية على "فيسبوك"- قوله : "عندما نقول إننا سنعيد الأراضى المحتلة فهذه ليست عملية بسيطة وليست عملية عسكرية، إنها عملية معقدة تتكون من عدة عناصر ...هذه على الأرجح ستكون عملية للشرطة دون استخدام القوات المسلحة..لقد حاولنا فى وزارة الداخلية ومجلس الأمن القومى والدفاع لمناقشة ودراسة هذا الموضوع، وكيفية الاستعداد لهذه الآلية".

وأشار أفاكوف إلى أنه لتنفيذ مثل هذه العملية، فإنه ليس من الضرورى جذب 40 ألفا فى نفس الوقت من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأن ألفين فقط سيفون بالغرض.

والجدير بالذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت فى أبريل 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتى لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، فى شرق أوكرانيا، وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.


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