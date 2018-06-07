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الخميس، 07 يونيو 2018 02:25 م
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وزراء بريطانيون يحذرون ترامب: كيم كونج لن يتخلى عن النووى

الخميس، 07 يونيو 2018 02:24 م
وزراء بريطانيون يحذرون ترامب: كيم كونج لن يتخلى عن النووى ترامب وكيم
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت صحيفة الديلى تليجراف، أن مجموعة من وزارء الخارجية البريطانيين السابقين، حذروا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الزعيم الكورى الشمالى كيم كونج أون، لن يتخلى عن الأسلحة النووية، ذلك قبل أيام من انعقاد قمة تاريخية تجمع الزعيمين فى سنغافورة الأسبوع المقبل.

وفى حديث للصحيفة البريطانية، اليوم الخميس، أعربت مجموعة من الوزراء السابقين عن شكوك قوية بشأن فرصة إحراز إنجاز فى هذا الصدد، كما أعربوا عن خشيتهم من ممارسة النظام فى كوريا الشمالية لعبة تشبه ألاعيبه الماضية.

وقالت مارجريت بيكيت، وزيرة الخارجية البريطانية السابقة، إنه من "الصعب تصديق" أن كيم سوف يتخلى عن أسلحته، فى حين تنبأ اللورد مالوك-براون، الذى كان مسئولا عن منطقة آسيا، بإستحالة حدوث ذلك.

وردا على سؤال حول ما إذا كان كيم راغبا بالفعل فى التخلى عن الأسلحة النووية التى تسعى عائلته إلى تطويرها على مدى عقود من الحكم، أعرب مسئولو وزارة الخارجية البريطانية عن تشاؤمهم، وقال اللورد مالوك براون، وزير الخارجية الذى أشرف على آسيا بين عامي 2007 و 2009: "لا.. الأمثلة على ليبيا سوف تعيق كيم وسيكون هناك أيضا مفسدين فى فريق ترامب."

وأضااف "إذا كانت كلمة الرئيس ترامب قابلة للتنبؤ بها وجديرة بالثقة، فالأمر مختلف بالنسبة لكيم على الأقل"، وتخلى الزعيم الليبى معمر القذافى، عن برنامجه النووى قبل أن  يتم إسقاطه فيما بعد، وهو ما يثير القلق لدى الكوريون الشماليون لاسيما بعدما أشار جون بولتون، مستشار ترامب للأمن القومى، إلى ليبيا كنموذج جيد للتخلى عن الاسلحة النووية.


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كيم جونج اون




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