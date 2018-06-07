وزارة النقل: تأجيل افتتاح أعمال تطوير ميناء طابا لأجل غير مسمى

كتب رضا حبيشى

قررت وزارة النقل تأجيل افتتاح أعمال تطوير ميناء طابا البرى لأجل غير مسمى، حيث كان مقررًا أن يفتتحها الدكتور هشام عرفات وزير النقل السبت المقبل، بتكلفة إجمالية لأعمال التطوير تصل إلى 60 مليون جنيه على مساحة 27000 م2.

كان وزير النقل، أكد أن تطوير الميناء يأتى فى إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ البرية وتقديم أفضل خدمة للقادمين والمغادرين من خلالها، ولتعبر عن مكانة مصر الحضارية فى محيطها العالمى، خاصة أن ميناء طابا البرى يعد بوابة مصر الشرقية للمناطق السياحية فى مدن (شرم الشيخ – دهب – نويبع).