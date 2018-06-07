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نيابة مدينة نصر تخلى سبيل المتهم بإدارة صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"

الخميس، 07 يونيو 2018 04:46 م
نيابة مدينة نصر تخلى سبيل المتهم بإدارة صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" امتحانات الثانوية العامة
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة أحمد لبيب، بإخلاء سبيل طالب، متهم بإدارة صفحة باسم "شاومينج بيغشش" ثانوية  عامة .    

كانت لإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تمكنت  من تحديد وضبط القائم على صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، باسم "شأومينج بيغشش الثانوية العامة".

ورصدت الإدارة وجود صفحة على "فيسبوك"، باسم "شاومينج بيغشش الثانوية العامة"، يبلغ عدد متابعيها حوإلى 582 ألف متابع، ونشر القائم على إدارتها مشاركات تتضمن اعتزامه نشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها.

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى القائم على إدارة الصفحة، ويدعى "يوسف.س.أ" طالب، 21 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمسكنه، وضبطه، وبحوزته جهاز "لاب توب"، توجد عليه آثار ودلائل تشير لارتكابه الواقعة، وجهاز كمبيوتر، وهاتف محمول.

تم اتخإذ الإجراءات القانونية االازمة  ومخاطبة إدارة "فيس بوك" لإغلاق الصفحة، والتى أُغلقت بألفعل.


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