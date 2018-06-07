الرئيسية أخبار عالمية نتنياهو: نظام بشار الأسد لم يعد فى مأمن من أى رد إسرائيلى الخميس، 07 يونيو 2018 12:43 م الرئيس السورى بشار الأسد أ ف ب إضافة تعليق حذر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، نظام بشار الأسد مؤكدا أنه لم يعد بمأمن من أى رد إسرائيلى. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. صور.. تيريزا ماى تبلغ نتنياهو بقلقها جراء سقوط قتلى فلسطينيين فى غزة رئيسة وزراء بريطانيا ستثير قضية إيران مع نتنياهو اسرائيل سوريا اخبار سوريا اخبار اسرائيل اخبار العرب اخبار العرب اليوم مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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