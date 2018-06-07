موجز أخبار الساعة 6.. الرئيس السيسى يكلف مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، على رأسها تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء ..

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تابع باهتمام نتائج اجتماعات مجلس الأعمال التنسيقى السعودى الإماراتى، مؤكدا دعم مصر الكامل لكل الجهود المبذولة على صعيد تدعيم الروابط المشتركة.

تباشر السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عملها بالوزارة، حيث تبحث عددا من الملفات من بينها ترتيبات مؤتمر "مصر تستطيع" فى نسخته الرابعة، كما تستكمل إجراءات تدشين جمعية عقول مصر المهاجرة.

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه مستمر فى ممارسة مهامة كوزير للكهرباء لحين تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي و اختيار وزير جديد أو تجديد الثقة في.

قالت مصادر برلمانية، من المتوقع عرض التشكيل الجديد للحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، على البرلمان يوم الأحد المقبل، وسيتم عرض برنامجها على المجلس قبل 15 يوليو المقبل.

شهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من اكاديمية ناصر العسكرية العليا ، والتي تضم الدورات رقم 41 من كلية الحرب العليا ، و47 من كلية الدفاع الوطنى والدورة العليا لكبار القادة رقم 29 ودورة التأهيل العسكري لقيادة التشكيلات رقم 19 ودورة ماجستير العلوم السياسية والإستراتيجية رقم 3 ، التي تضم عدد من الدارسين المصريين والوافدين من عدد من الدول .

أكد المهندس محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن الغرفة تبحث فى قيام عدد من الشركات اليونانية والإيطالية بتسجيل أسماءها ضمن الشركات الموردة الحديد بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، رغم أن اليونان وايطاليا ليست من الدول المنتجة للحديد.

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن ملف الطلاب الذين حولوا إلى لجان بعينها من أجل الاستفادة من الغش تمت إحالته إلى الجهات الرقابية والشئون القانوينة بالوزارة.

أكد السعيد رخا رئيس حى الضواحى، خلال تصريحات صحفية، أن هناك عقوبات مشددة تصل للحبس 6 أشهر و غرامة 20 ألف جنيه لكل من يستخدم مياه الشرب للرش أو لغسيل السيارات بالشوارع، فضلا عن توقيع عقوبات آخرى تصل للحبس عامين و100 ألف جنيه غرامة، لكل من يسرق المياه والتعدى على الشبكة، وتوصيل مياه الشرب بدون علم الجهات المعنية .

ينشر "اليوم السابع" مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بعدما وافق مجلس النواب عليها نهائيا خلال جلسته يوم الثلاثاء الماضى.

قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة ألغت كل مواد حبس الصحفيين والمواد السالبة للحريات فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأعطت الصحفيين الكثير من الحقوق التى لم تكن موجودة فى أى قانون من قبل، كما ألزمت الهيئات المختلفة بتيسير الحصول على المعلومات.

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، نهائيا على مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، وذلك بالتوافق مع الحكومة، ممثلة فى وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية.

تحدث الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، فى الحلقة الـ22 من برنامجه الإذاعى "ولا يوم من أيامه"، المذاع على راديو النيل، عن تاريخ الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، ومحاولات اغتياله التى تعرض لها خلال مسيرته.

كشفت وزيرة البريد والمواصلات وتكنولوجيات الرقمنة الجزائرية، أنها قررت بالتنسيق مع وزارة التربية حجب مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في الساعة الأولى من كل امتحان في شهادة "البكالوريا" – الثانوية العامة - مع برمجة تذبذب في شبكة الانترنت، وذلك لتفادى الغش.

ينشر اليوم السابع صور وصول بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم عائدة إلى القاهرة، وذلك بعد أداء مباراة بلجيكا الودية التى انتهت بهزيمة الفراعنة بثلاثية، فى آخر مباريات الفريق الودية استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم .

تحدث مدافع منتخب روسيا ونادى سبارتاك الروسى، إيليا كوتيبوف، عن المباراة ضد منتخب مصر في كأس العالم بروسيا 2018، قائلا:" رأينا أحد الطرق لإيقاف محمد صلاح".

يبدو أن وزارة الإسكان أصبحت هى المصدر الرئيسى لإعداد وتأهيل رؤساء الحكومة المصرية، وذلك منذ عام 2014 وحتى الآن.

يعرف الرجال بالمواقف، وتظهر الشدائد معادن الرجال، هكذا كان معدن المهندس شريف إسماعيل، رئيس وزراء مصر المنتهية ولايته اليوم، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للمهندس مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث ظهر الرجل ثابتا فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة، وأصبح مكتبه بابا لتلقى كافة الشكاوى، والاجتماع مع كافة الفئات لحل المشاكل الطارئة.

استكمال برنامج الإصلاح الإقتصادى ومتابعات مشروع التأمين الصحي الشامل وبرنامج الطروحات وتقديم برنامج حكومة جديد أبرز ملفات رئيس الحكومة الجديد.. بدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وإتجاه للإبقاء علي 7 وزراء بالتشكيل الجديد

توقعت عدد من الأحزاب السياسية المصرية، ملامح شكل السياسية القطرية عقب مرور عام على المقاطعة العربية للدوحة على خلفية ممارستها الإرهابية وتغولها فى الشأن الداخلى فى عدد من البلدان وزرع بذور الفتنة والاقتتال الطائفى والأهلى، تنفيذًا لمخطط التقسيم المرسوم، إذ رأوا أنهم ستسمر فى ذلك السيناريو ولكن بشكل اكثر تقييدًا وتحجيمًا. فى توقع البعض أن يحدث تغيرًا فى قمة الحكم إثر التغير الاقتصادى السلبى الذى شهدته الدوحة مؤخرًا

أدى اليوم الخميس (563 ألف 360 طالبا وطالبة امتحان اللغة الأجنبية الثانية التى تنوعت ما بين الفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية والإسبانية، بينما بلغ عدد الطلاب بمادة التربية الوطنية (557 ألفًا و334 طالبًا وطالبة).