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مميش: عبور 301 سفينة قناة السويس بحمولة 19.8 مليون طن فى 6 أيام

الخميس، 07 يونيو 2018 05:00 ص
مميش: عبور 301 سفينة قناة السويس بحمولة 19.8 مليون طن فى 6 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ6 أيام الماضية من الجمعة وحتى أمس الأربعاء، عبور 301 سفينة بحمولة 19.8 مليون طن.

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطور في صناعة النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهوما استعدت له إدارة القناة بنظرة استباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والإستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على إستخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الجمعة عبرت القناه 53 سفينة بحمولة  4.2 مليون طن ، كما عبرت يوم السبت 38 سفينة قناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن، فيما عبرت يوم الأحد 41 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن من الاتجاهين، كما عبرت يوم الاثنين 50 سفينة  بحمولة 2.8 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 49 سفينة قناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن، فيما عبرت أمس الأربعاء 70 سفينة قناة السويس، بحمولة 4.5 مليون طن ، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ 6 أيام فقط 301 سفينة بحمولة 19.8 مليون طن.

                         

 


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