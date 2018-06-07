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الخميس، 07 يونيو 2018 10:15 م
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مطار القاهرة يشهد وصول 114 رحلة لمصر للطيران وعلى متنها أكثر من 8 آلاف راكب

الخميس، 07 يونيو 2018 09:37 م
مطار القاهرة يشهد وصول 114 رحلة لمصر للطيران وعلى متنها أكثر من 8 آلاف راكب مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، وصول 114 رحلة دولية وداخلية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، وعلى متنها 8 آلاف و813 راكبًا من مختلف الجنسيات قادمين فى رحلات مباشرة إلى مصر وآخرين فى رحلة ترانزيت.

 

ووصلت إلى المطار 79 رحلة دولية قادمة من عدة دول عربية وأجنبية، فيما وصلت إلى المطار 35 رحلة أخرى قادمة من المدن السياحية المصرية والمطارات المختلفة، وكان على متنها ألفان و129 راكبًا.

 

وخصصت سلطات المطار بالتعاون والتنسيق مع العلاقات العامة بشركة مصر للطيران، فرقًا من إدارتى العلاقات العامة بالشركتين لاستقبال وتوجيه الركاب وتسفير ركاب الترانزيت، وشهدت معظم الرحلات وصولاً فى مواعيدها المقررة حسب جدول التشغيل.

 


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