مصرع طفل صعقا "لمس سلك كهرباء عار" فى أبشواى بالفيوم

لقى طفل، من منطقة الشيخ حسن، بمدينة الفيوم، مصرعه، إثر ادعاء صعق كهرباء، بسبب ملامسته سلك عاري، وتم نقل جثته لمستشفى أبشواى المركزي.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، بورود بلاغ من مستشفى أبشواى المركزي، بوصول الطفل "محمد عمرو.م" (10 سنة-طالب)، ومقيم بالشيخ حسن، بدائرة قسم ثان الفيوم، "جثة هامدة"، ادعاء صعق كهربائي.

وقال "عمرو.م" (35 سنة-نجار مسلح)، والد الطفل، بأن أثناء عمله بمدرسة تحت الإنشاء بقرية سنرو القبلية، وبصحبته ابنه، أمسك الطفل أحد الأسلاك العارية، مما أدى لصعقه، وتوفى فور وصوله للمستشفى، ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.