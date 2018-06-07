مصرع شخص فى تصادم قطار بتوك توك بخط منوف_ كفر الزيات

أعلنت هيئة السكة الحديد مساء أمس، اقتحام توك توك بدون لوحات معدنية شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بالكم ٢٠٠.٤٢ بين مشلا وكفر الزيات على خط منوف - كفر الزيات .

وأكدت الهيئة فى بيان صحفى أنه نتيجة عبور التوك توك من مكان غير معد للعبور أثناء مرور قطار رقم 859 ركاب منوف كفر الزيات اصطدم بالتوك توك وألقاه خارج السكة ما تسبب فى مصرع سائق التوك توك وتم نقله إلى المستشفى.

وناشدت الهيئة المواطنين وقائدى المركبات عدم العبور من على شريط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور حرصًا على سلامتهم وسلامة مسير القطارات.