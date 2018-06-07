مصرع جندى باكستانى إثر تحطم مروحية تابعة للجيش بالقرب من كويتا

لقى جندى من قوات حرس الحدود الباكستانية مصرعه، إثر تحطم مروحية تابعة للجيش بالقرب من مدينة كويتا.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستانى - نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - اليوم الخميس، أن الجندى القتيل كان مصابا بجروح، وكان جارى نقله إلى المستشفى عبر الجو من إقليم بلوشستان إلى مدينة كويتا، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة إثر سقوط المروحية وتحطمها، بينما أصيب 6 على الأقل من طاقم المروحية بجروح، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

من جانبهم، أفاد شهود العيان بأن المروحية تحطمت عقب اندلاع النيران فيها.