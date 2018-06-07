video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 12:52 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع جندى باكستانى إثر تحطم مروحية تابعة للجيش بالقرب من كويتا

الخميس، 07 يونيو 2018 12:10 م
مصرع جندى باكستانى إثر تحطم مروحية تابعة للجيش بالقرب من كويتا تحطم مروحية ـ صورة أرشيفية
إضافة تعليق

لقى جندى من قوات حرس الحدود الباكستانية مصرعه، إثر تحطم مروحية تابعة للجيش بالقرب من مدينة كويتا.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستانى - نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - اليوم الخميس، أن الجندى القتيل كان مصابا بجروح، وكان جارى نقله إلى المستشفى عبر الجو من إقليم بلوشستان إلى مدينة كويتا، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة إثر سقوط المروحية وتحطمها، بينما أصيب 6 على الأقل من طاقم المروحية بجروح، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

من جانبهم، أفاد شهود العيان بأن المروحية تحطمت عقب اندلاع النيران فيها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى اندلاع النيران بحافلة شمال غرب باكستان

مقتل 3 من أفراد الشرطة فى هجوم لـ"داعش" بجنوب غرب باكستان

تحطم مروحيه

مصرع جندى باكستانى

الجيش الباكستانى

تحطم مروحيه باكستانيه




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة