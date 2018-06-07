مرور الجيزة يكثف خدماته أمام لجان امتحانات الثانوية ويمنع انتظار السيارات

كتب سيد الخلفاوى

كثفت شرطة مرور الجيزة من وجودها أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، التى تجرى الآن، خاصة المدارس التى تقع على الشوارع الرئيسية، لمنع الانتظار أو التكدس أمام لجان الامتحانات.

وتواجد ونش تابع للإدارة العامة لمرور الجيزة، أمام مدارس السعيدية والشهيد أحمد محمد "الجيزة سابقا" التابعة لإدارة جنوب الجيزة، لمنع انتظار السيارات بمحيط المدارس.

كما نشرت إدارة المرور المتاريس الحديدية بمحيط المدرستين بطول الشارع لمنع الازدحام أو الانتظار أمامها.

ويذكر أن طلبة الثانوية العامة أدوا اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدون الأن الإمتحان فى مادة التربية الوطنية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.