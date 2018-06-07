video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 04:06 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

محمد بن زايد: تحالفنا مع السعودية يزيد من قوة البلدين

الخميس، 07 يونيو 2018 02:33 ص
محمد بن زايد: تحالفنا مع السعودية يزيد من قوة البلدين سمو الأمير محمد بن سالمان والشيخ محمد بن زايد
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن إطلاق مجلس التنسيق (السعودى-الإماراتى) إطار مؤسسى يعزز فرص التنمية والتعاون والتمكين، وخيار استراتيجى يزيد قوتنا قوة ويضيف إلى البلدين بعدا تنمويا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا واعدا.

 

وكتب بن زايد، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "اﻹمارات والسعودية تجمعهما دائما وأبدا  العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة والمصير الواحد، ونشهد اليوم ثمرة الرؤية المشتركة من خلال أكثر من 44 مشروعا واتفاقية للتعاون والتكامل الإستراتيجي بيننا، فهنيئا لنا هذا اﻹنجاز وهنيئا لنا هذه الأخوة".

 

وأضاف ولى العهد: "سيسجل التاريخ أحداثا فارقة فى عمق العمل والتعاون المشترك بين اﻹمارات والسعودية، أحداثا ولحظات كانت فيهما قيادتا البلدين تتفقان على رسم ملامح مستقبل واعد لشعبيهما، مستقبل يمنح الشباب أينما كانوا فرصا أكثر وأفضل، فرصا لا تحد طموحاتهم بل تجعلهم إيجابيين متفائلين لبناء أوطانهم".

 

وتابع بن زايد: "بلدينا ولله الحمد يمتلكان الرؤية الاستراتيجية المستقبلية والإمكانات والموارد، ويقبلان على المستقبل بثقة وتفاؤل، نراهن على جيلنا الجديد وشبابنا الطموح، إطلاق مجلس التنسيق (السعودى-الإماراتى) إطار مؤسسى يعزز فرص التنمية والتعاون والتمكين، السعوديّة الشقيق والشريك".

 

وأوضح بن زايد: "ملتزمون بتدعيم مسارات التعاون بين بلدينا ومواصلة نهج البناء والعطاء وتوحيد الصف، تحالفنا مع السعودية خيار استراتيجى يزيد قوتنا قوة ويضيف إلى البلدين بعدا تنمويا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا واعدا، نحرص من خلاله على تشكيل نواة تعزز من التقارب وتوحد العرب حول قضاياهم المصيرية".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الرياض وأبو ظبى ينشآن "مجلس التنسيق السعودى ـ الإماراتى"

الامارات

السعودية

تحالف السعودية والامارات

الشيخ محمد بن زايد

ولى العهد السعودى




لا تفوتك
كوبر: كهربا ومروان ووردة مكاسب ودية بلجيكا.. ومستوى المدافعين "غير مرضى"

كوبر: كهربا ومروان ووردة مكاسب ودية بلجيكا.. ومستوى المدافعين "غير مرضى"

إنفوجراف.. تقارب أسعار الوقود بين مصر والكويت.. والسولار أغلى فى الخليج

إنفوجراف.. تقارب أسعار الوقود بين مصر والكويت.. والسولار أغلى فى الخليج

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

13محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".. تعرف عليها

13محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".. تعرف عليها

الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة

الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة

روجينا تنشر فيديو ليسرا تغنى مع الأطفال 3 دقات: "منهج فى الحياة والإبداع"

روجينا تنشر فيديو ليسرا تغنى مع الأطفال 3 دقات: "منهج فى الحياة والإبداع"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة