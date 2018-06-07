لجان الثانوية العامة تبدأ استلام أسئلة اللغة الثانية والتربية الوطنية

كتب محمود طه حسين

بدأت قبل قليل لجان امتحانات الثانوية العامة استلام صناديق البوكليت تمهيدا لدخول طلاب الثانوية العامة لأداء الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية فى التاسعة من صباح اليوم الخميس حيث يمتحن قرابة 563 ألف طالب وطالبة فى المادة.

ورصد اليوم السابع " وصول أسئلة وصناديق البوكليت إلى لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين بالسيدة زينب حيث يرافق سيارات نقل الأسئلة دورية شرطية لتأمين وصول الأسئلة إلى اللجان.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.