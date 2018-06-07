كهرباء مصر العليا: تحصيل 12 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار

كتبت رحمة رمضان

اجتمع المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالمهندس رافت شمعة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والتى تغطى محافظة ( أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج ) للوقوف على مستوى أداء شبكة توزيع الكهرباء فى محافظات الصعيد وموقف التطوير بها ونسب الأعطال وسبل تحسين الخدمة.

وأوضح المهندس رافت شمعة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء فى بيان له اليوم ، أن الشركة قامت بإنجازات لم يسبق لها مثيل في مجال تامين التغذية الكهربائية وبأعلى جودة ممكنة لجمهور المشتركين علي كافة أنماط الاستهلاك بكافة المناطق التى تغطيها الشركة .

وأضاف شمعة ، أنه تم تحرير عدد 9360 محضر سرقة تيار من خلال الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار ، لافتا إلى أنه تم سدادة 7070 محضر حتى ابريل 2018 بإجمالي مبلغ 12 مليون جنيه.

وأوضح شمعة ، أنه بالنسبة للأعمال التي تم تنفيذها بالخطة الاستثمارية الطموحة تم تركيب وإحلال عدد 850 محول قدرات مختلفة لاستيعاب الاحمال المطلوبة ، وتم تركيب عدد 60 وحدة ربط حلقي جهد متوسط لربط مغذيات الشبكة بعضها ببعض لتأمين التغذية الكهربائية

وفي مجال تحسين اداء شبكة الجهد المتوسط قامت الشركة بإحلال عدد 563 عامود جهد متوسط بدلا من الاعمدة المتهالكة وكذلك إحلال موصلات الجهد المتوسط من مساحة مقطع اقل إلي مساحة مقطع أكبر بطول 190 كم ، وقامت الشركة بإنشاء عدد عدد 50 مغذي جديد بإجمالى طول 486.6 كم للتوسع فى شبكة الجهد المتوسط لمجابهة تطور الأحمال.

وفي مجال تحسين اداء شبكة الجهد المنخفض بالمدن والقري قامت الشركة بتركيب وإحلال عدد 6435 عامود جهد منخفض وتم إحلال الموصلات العارية بأخري معزولة بطول 4430 كم لتصبح نسبة الاسلاك المعزولة بشبكة المنخفض 92% وجاري استكمال الباقي حيث مستهدف في نهاية عام 2018 الوصول لنسبة 100 % كما تم إنشاء سورتيهات جهد منخفض بطول 44 كم، بالإضافة إلى أنه تم تركيب عدد 5 موزعات جهد متوسط لتخفيف الأحمال على الموزعات القائمة ومجابهة تطور الأحمال .

وقد بلغت إجمالى التكلفة الاستثمارية للأعمال التي تم تنفيذها بالخطة الاستثمارية الطموحة حوالى 850 مليون جنيه .

وحول الموقف التنفيذي لتحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط المارة اعلي الكتل السكنية إلي كابلات أرضية أوضح شمعه تم الانتهاء من تنفيذ 153 عملية بإجمالي طول 96 كم في نطاق محافظات الشركة ( أسوان – الاقصر – قنا – سوهاج ) بإجمالي تكلفة 102 مليون جنية

وحول المشروعات المنفذه للغيرأضاف أن تكلفة ما تم تنفيذه من مشروعات للغير بلغت حتى تاريخة 550 مليون جنية ، ليصبح إجمالي تكلفة ما تم تنفيذه من اعمال حتى تاريخه 1.5 مليار جنيه.

وأكد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء ، خلال الإجتماع على توفير العدادات بكل الشركات ، والإهتمام بتوثيق كل عمليات التطوبر فى القطاعات المختلفة.

و أكد على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.

وشدد على ضرورة وضع الآليات والسبل للمحافظة على توصيل التغذية الكهربائية للمشتركين أثناء تنفيذ خطة التطوير مع الحرص على إبلاغ المشتركين حال قطع التيار إذا لزم الأمر أثناء التنفيذ.

كما شدد على ضرورة الإهتمام برفع إمكانيات العاملين القائمين بالأعمال وتنفيذها واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال التنفيذ.