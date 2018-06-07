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كاميرات المراقبة تكشف المشتبه بهم فى مقتل طفل والعثور على جثته بالبدرشين

الخميس، 07 يونيو 2018 06:00 ص
كاميرات المراقبة تكشف المشتبه بهم فى مقتل طفل والعثور على جثته بالبدرشين جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة عن أنه تم ضبط عدد من المشتبه بهم فى حادث مقتل طفل والعثور على جثته داخل جوال بالبدرشين.

وأضافت المصادر، أنه تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، بقرية الشوبك الغربى التى شهدت الجريمة، وتم ضبط 5 أشخاص مشتبه بهم من سائقى التوك توك، تبين من خلال كاميرات المراقبة أنهم كانوا يحملون أشياء تشبه الجوال الذى تم العثور عليه وبداخله جثة الطفل "إسماعيل .ح.ا"

وتابعت المصادر أن الطفل خرج من مسكنه متجها إلى منزل جدته بالقرية، إلا أنه اختفى عقب ذلك، وبعد مرور ساعتين، تم العثور على جثته ملقاة داخل جوال، بجوار مدرسة آل ناصر بالقرية، مصابًا بعدة طعنات.

كان مركز شرطة البدرشين تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل جوال بقرية الشوبك الغربى، فانتقل الرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث البدرشين إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، مصابًا بعدة طعنات، وتبين أنه نجل محام، ويقيم بقرية الشوبك الغربى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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