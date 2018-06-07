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ضبط 15 ألف صاروخ ألعاب نارية فى 5 محافظات

الخميس، 07 يونيو 2018 01:54 م
ضبط 15 ألف صاروخ ألعاب نارية فى 5 محافظات ألعاب نارية
محمد إبراهيم
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتعاون مع عدد من مديريات الأمن، فى ضبط 12 قضية اتجار فى الألعاب النارية، بمضبوطات بلغت 15351 صاروخ ألعاب نارية، مختلف الأشكال والأحجام.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها والمتجرين بالألعاب النارية، وشملت جهود حملة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتعاون مع مديريات أمن (القاهرة، الإسكندرية ، كفرالشيخ ، القليوبية ، أسيوط ) عن ضبط  12 قضية  بمضبوطات بلغت 15351 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وعقب الضبط تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

 

 


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