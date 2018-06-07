صور.. رئيس الوزراء الأردنى يغادر مجلس النواب فى إطار مشاورات تشكيل الحكومة

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

غادر رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز اليوم الخميس، مجلس النواب، وذلك فى إطار المشاورات لتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة.

ونصح رئيس مجلس النواب الأردنى الطراونة رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز بأهمية العمل نحو سحب تعديلات قانون ضريبة الدخل، مؤكدا رفض غالبية أعضاء مجلس النواب لتعديلات القانون، وأن المجلس ولدى عرض التعديلات على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المرتقبة سيقوم برد التعديلات.

ودعا الطراونة رئيس الوزراء المكلف إلى إجراء حوارات مع الكتل النيابية لإطلاعهم على برنامج عمل الحكومة.

وقال الطراونة إن أمام الحكومة الجديدة مسؤولية وطنية، بالقيام بواجباتها تجاه المواطن الأردني، وأمامها تحديات كبيرة تستوجب مباشرة العمل استناداً لكتاب التكليف السامى وما تضمنه من محاور للبدء فى مشروع نهضوى وطنى متكامل، قوامه كما أكد جلالة الملك، تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، ومنظومة أمان اجتماعى تحمى الضعيف فى ظل بيئة ضريبية عادلة.



رئيس الوزراء الأردنى الجديد





كلمة عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردنى



كلمة رئيس الوزراء الأردنى



مكالمة لرئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز