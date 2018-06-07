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صور..الشرطة تطيح بفريق قوات الأمن بالدورة الرمضانية لوزارة الداخلية

الخميس، 07 يونيو 2018 11:03 م
صور..الشرطة تطيح بفريق قوات الأمن بالدورة الرمضانية لوزارة الداخلية احداث مبارايات الدورة الرمضانية باتحاد الشرطة
كتب محمود عبد الراضي
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أطاح فريق اتحاد الشرطة الرياضى، بفريق قوات الأمن فى الدورة الرمضانية لوزارة الداخلية بخمس أهداف مقابل هدفين فقط .
 
وشهد ملعب المباراة بالصالة المغطاة باتحاد الشرطة الرياضى، حضورا جماهيريا كبيرا من مشجعي الفريقين في سهرة رمضانية رائعة.
 

واختتمت وزارة الداخلية مساء اليوم الخميس، فاعليات الدورة الرمضانية المقامة باتحاد الشرطة، والتى يشارك فيها فرق رياضية ممثلة لإدارات وقطاعات شرطية وجامعات مصرية، حيث حضر المباراة النهائية عدداً من قيادات وزارة الداخلية ومسئولى وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية.

وبدوره، أكد اللواء آسر نجم الدين مساعد وزير الداخلية مدير اتحاد الشرطة الرياضي، أن الهدف من الدورة الرمضانية خلق نوع من التقارب بين الشباب.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن الفترة الصيفية المقبلة ستشهد العديد من الفاعليات الرياضية التي تهدف لتنمية قدرات الشباب.

جانب من فاعليات الدورة
جانب من فاعليات الدورة

 

دورة رمضانية
دورة رمضانية

 

فاعليات دورة الداخلية
فاعليات دورة الداخلية

 

لاعبى الفريقين
لاعبى الفريقين

 

 


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