الرئيسية أخبار عاجلة صورة.. السيسى خلال استقباله مصطفى مدبولى وتكليفه بتشكيل الحكومة الخميس، 07 يونيو 2018 03:16 م الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى كتب محمد الجالى إضافة تعليق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، حيث كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة. جاء ذلك فى بيان لرئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الرئيس السيسى يكلف مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك التعليقات 1 عدد الردود 0 بواسطة: عمدة المقطم 2018/06/07 04:10 PM اختيار موفق انشاء الله فالرجل لديه الخبرة لأنه كان نائب لرئيس الوزراء، وعايش كل المشاكل التى مرت بها مصر خلال الفترة السابقة ، ولديه قدرة على قيادة فريق عمله ، اللهم اجعله خير خلف لخير سلف وان يضع الطبقة الوسطى والفقيرة نصب عينيه عاملا على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين ارسال اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
عمدة المقطم
اختيار موفق انشاء الله
فالرجل لديه الخبرة لأنه كان نائب لرئيس الوزراء، وعايش كل المشاكل التى مرت بها مصر خلال الفترة السابقة ، ولديه قدرة على قيادة فريق عمله ، اللهم اجعله خير خلف لخير سلف وان يضع الطبقة الوسطى والفقيرة نصب عينيه عاملا على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين