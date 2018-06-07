صورة.. السيسى خلال استقباله مصطفى مدبولى وتكليفه بتشكيل الحكومة

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، حيث كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك فى بيان لرئاسة الجمهورية.