صندوق النقد العربى يوافق على تقديم قرض لمصر لتنمية المشروعات الصغيرة

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وافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربى، على تقديم قرض لجمهورية مصر العربية، بهدف تهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك جاء خلال اجتماع المجلس الـ 87 بعد المائة، اليوم الخميس، بمقر الصندوق فى أبوظبى برئاسة المدير العام رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدى، حيث تم استعراض تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به فى مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثانى من عام 2018، فى إطار الاستراتيجية الخمسية (2015 - 2020).

وبحث المجلس -خلال اجتماعه- القروض الجديدة التى قدمها صندوق النقد العربى لدوله الأعضاء، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادى والهيكلى بما يعزز النمو الشامل والمستدام، بالإضافة إلى تطورات النشاط الاستثمارى للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات فى الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التى تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق فى مجال الاستثمار.

كما استعرض المجلس نشاط الصندوق فى مجال العمل على تطوير القطاع ‏المالى فى الدول العربية، من خلال المبادرات التى يتبناها، والاجتماعات ‏وورش العمل التى يتعاون فى تنظيمها مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات ‏الصلة، ‏حيث أحيط المجلس علماً بالفعاليات التى نظمها الصندوق فى إطار جهوده لتعزيز دور القطاع المالى فى تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.