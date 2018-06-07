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سعر اليورو اليوم الخميس 7-6-2018 وارتفاع العملة الاوروبية

الخميس، 07 يونيو 2018 11:54 ص
سعر اليورو اليوم الخميس 7-6-2018 وارتفاع العملة الاوروبية يورو - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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واصل سعر اليورو الأوروبى صعوده أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 7-6-2018، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 20.95 جنيه للشراء، و 21.19 جنيها للبيع.

 

ووفقاً لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات اليوم، والتى جائت كالتالى..

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

20.96 جنيه للشراء

21.12 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

20.95 جنيه للشراء

21.19 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.95 جنيه للشراء

21.15 جنيه للبيع

 

سعر صرف اليورو
سعر صرف اليورو

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

20.96 جنيه للشراء

21.15 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

20.96 جنيه للشراء

21.20 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

20.95 جنيه للشراء

21.12 جنيه للبيع

 

سعر صرف اليورو اليوم
سعر صرف اليورو اليوم

 

بيع كتاب يشبه "وصف مصر " بـ 253 ألف يورو فى مزاد كريستيز

 

عرضت دار كريستيز للمزادات العالمية فى باريس، مزاد بيع مخصص للكتب النادرة والمخطوطات، ومن بين الأعمال التى كانت معروضة للبيع كتاب نادر يشبه كتاب "وصف مصر".

 

ويرجع تاريخ إصدار الكتاب لعامى "1882-1849"، وبلغ سعر بيعه بالمزاد  إلى 253.500 ألف يورو، ويحتوى الكتاب على معلومات وصور فوتوغرافية تخص كل من مصر وفلسطين وسوريا خلال عام 1849 و1850 و1851،  وأكثر ما يميز هذا الكتاب النادر، أن الصور  التى يعرضها الكتاب مصورة بدقة عالية للغاية دقة استثنائية.

 


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