رئيس أركان الجيش الأفغانى يتعهد بمواصلة الحرب على العناصر الارهابية الأجنبية

كابول (أ ش أ)

قال رئيس أركان الجيش الأفغانى الجنرال محمد شريف يفتالى إن الجيش سيواصل حربه ضد العناصر الإرهابية الأجنبية الموجودة فى أفغانستان بلا هوادة، متوقعا أن تلتزم طالبان بإعلان الحكومة الأفغانية وقف إطلاق النار مع مسلحى الحركة.

وخلال مؤتمر صحفى، أوردته وكالة أنباء خامه برس الأفغانية، أكد يفتالى أن قرار وقف إطلاق النار لا يشمل سوى حركة طالبان وشريكتها شبكة حقانى الإرهابية فيما ستستمر الحرب ضد العناصر المسلحة الأجنبية، إذ ستواصل القوات المسلحة الافغانية فى استهداف الإرهابيين المنتمين لتنظيم داعش "ولاية خرسان" الإرهابى ومنظمة لشكر طيبة وتنظيم القاعدة الإرهابى.

وأشار إلى أن القوات الأفغانية لن تبدأ بشن أى هجوم ضد طالبان لكنه أكد أن القوات ستظل فى حالة استنفار للرد على أى اعتداء أو خرق لوقف إطلاق النار من جانب مسلحى الحركة، كما أن الحكومة ستدرس مد فترة الهدنة إذا ما تجاوبت طالبان بشكل إيجابى والتزمت بوقف إطلاق النار.

وكان الرئيس الأفغانى أشرف عبد الغنى قد أعلن فى وقت سابق وقف إطلاق النار مع مسلحى حركة طالبان اعتبارا من 27 رمضان وحتى خامس أيام عيد الفطر، استجابة لفتوى مجلس العلماء الأفغان التى أصدروها يوم الاثنين الماضى وحرموا فيها استمرار النزاع والعنف فى ضوء تعاليم الدين الإسلامى الحنيف.