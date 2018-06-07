حيل الغش بالثانوية العامة.. طلاب يكتبون على أرجلهم بإحدى لجان السيدة زينب

كتب محمود طه حسين

فى حيلة جديدة من بعض طلاب الثانوية العامة وابتكار وسائل للغش، كتب بعض طلاب إحدى لجان امتحانات مدارس السيدة زينب باستخدام قلم "الحبر" بعض الجمل من مادة اللغة الفرنسية على أرجلهم، قبل دخول لجنة الامتحان.

وشرح الطلاب كيفية استخدام هذا الأسلوب من الغش قائلين سيتم وضع قدم على أخرى خلال الجلوس على المقعد وسيتم النظر إلى العبارات المكتوبة للغش منها.

ويؤدى اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة امتحان مادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفا و898 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.