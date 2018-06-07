جمارك المطار تحبط تهريب طبنجة و100 طلقة بحوزة راكب قادم من إيطاليا.. صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمطار القاهرة الدولى ، اليوم الخميس، برئاسة محمد كساب مدير الإدارة من إحباط محاولة تهريب طبنجة نارية وكمية من الطلقات النارية المحظور استيرادها طبقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته وقرار وزير الداخلية والتعليمات الأمنية.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط إيطاليا القادمة من ميلان اشتبه وليد صبرى مأمور اللجنة فى راكب مصرى صاحب مكتب تصدير استيراد حيث بدا عليه التردد والاضطراب.

وبالعرض على محمد كساب مدير الجمرك قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس رأى بمعرفة الأستاذ سالم عابد مأمور الفحص فتم تأييد الاشتباه بوجود أشياء صلبة فى علبة بلاستيك "جردل".

وتم تكليف محمد موسى مأمور الجمرك تحت إشراف الأستاذ طارق سعيد مشرف الصالة لتفتيش الحقائب، حيث تبين وجود طنبجة و100 طلقة مخبأة داخل العلبة البلاستيك المملوءة بالشيكولاته.

قرر الدكتور خالد الجمال مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 1 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 29 لسنة 2018.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك، وإبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.