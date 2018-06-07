جامعة عين شمس تطلق حملة "حلل واطمن" للكشف عن فيروس C بالمجان

كتب محمود راغب

أطلق قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عام سمير عبد الناصر الأمين العام للجامعة وبالتعاون مع كلية الطب و وحدة الفيروسات، حملة مجانية للكشف عن فيروس C.

وتأتى الحملة تحت شعار " حلل واطمن " لإجراء الفحص لجميع العاملين والموظفين بجامعة عين شمس، حرصا من جامعة عين شمس على الصحة العامة للعاملين بها و تطبيقاً لخطة الدولة فى القضاء على " فيروس C"، وتحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة.