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تعرف على إنجازات مصطفى مدبولى فى وزارة الإسكان × 12 معلومات

الخميس، 07 يونيو 2018 10:09 م
تعرف على إنجازات مصطفى مدبولى فى وزارة الإسكان × 12 معلومات د. مصطفى مدبولى وزير الإسكان
كتبت: نرمين ميشيل
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بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمهندس مصطفى مدبولى، بتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا للمهندس شريف إسماعيل، يستعرض "اليوم السابع" فى نقاط أبرز إنجازات "مدبولى" خلال توليه وزارة الإسكان فى الحكومة السابقة، كالتالى:
 

1- تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وتخطيه لكل العقبات المالية والإدارية

2- إعادة مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

3- تنفيذ أكثر من 250 ألف وحدة سكنية خلال عام وهو ما يعادل ما تم تنفيذه فى تاريخ وزارة الإسكان بالكامل فى الفترات السابقة

4- تنفيذ نحو 400 ألف وحدة سكنية.

5- إنهاء 80% من نصيب وزارة الإسكان فى المشروع القومى للطرق.

6- طرح أكثر من 500 ألف وحدة سكنية للحجز على نحو 8 إعلانات متتالية بدأت فى إبريل عام 2014 بـ13 ألف وحدة سكنية، وانتهت بالإعلان التاسع فى شهر أكتوبر الماضي، الذى تضمن 500 ألف وحدة سكنية.

7- طرح أكثر من 70 ألف قطعة أرض لكافة الفئات محدودى ومتوسطى ومرتفعى الدخل وزيادة موازنة هيئة المجتمعات لـ36 مليار جنيه.

8- الانتهاء من تنفيذ 1224 وحدة بالإسكان المتوسط بمدينة توشكى الجديدة

9- تنفيذ مشروع واحة أكتوبر بمساحة 3000 فدان بمدينة 6 أكتوبر

10- المشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات المدن الجديدة 

11- توفير مياه الشرب للمواطنين بالصلاحية والمعدل العالمى طبقا للمواصفات القياسية 

12- الانتهاء من تنفيذ 22 ألف وحدة سكنية للقضاء على المناطق المهددة للحياة ضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية بقيمة 3 مليارات جنيه

 

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مصطفى مدبولى

وزارة الاسكان

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