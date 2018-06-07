تجديد حبس أمل فتحى عضو حركة 6 إبريل للمرة الثانية

كتب على عبد الرحمن

قررت نيابة المعادى الجزئية للمرة الثانية، تجديد حبس أمل فتحى عضو حركة 6 إبريل المتهمة ببث أخبار كاذبة، وشائعات والتحريض على قلب نظام الحكم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتواجه المتهمة بالقضية رقم 7991 جنح المعادى لسنة 2018، عدة اتهامات منها بث مقطع فيديو على شبكه التواصل الاجتماعى (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية، للتحريض على قلب نظام الحكم، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى (فيس بوك) لبث إشاعات كاذبة، وإساءه استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.