بلاغ للنائب العام ضد عمرو خالد.. تعرف على الأسباب

الإسكندرية هناء أبو العز

تقدم اليوم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام ضد الداعية الإسلامى عمرو خالد قيد تحت رقم 6503 لسنة 2018 بلاغات نائب عام.

اتهم البلاغ عمرو خالد بانه أقر من خلال احدى الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى بإرساله شباب جمعية صناع الحياة التى أسسها الى كل المدن الليبية للثورة ضد نظام الرئيس الراحل معمر القذافى، موضحا فى الفيديو سالف الذكر أنه أرسل شخصيا هؤلاء الشباب للمساعدة فى كل ما يحتاج إليه الجماعات المنتشرة فى ليبيا، وهو ما يؤكد على ان المقدم ضده البلاغ قد ارسل ميلشيات من مؤسسته صناع الحياة ؛ وأنه ساعد ومول جميع الجماعات الإرهابية التى كانت تتواجد فى ذلك التوقيت على الأراضى الليبية، وهو الأمر الذى أدى لسيطرة تنظيم داعش المتطرف على أجزاء من اراضى ليبيا؛ واتخذ هذا التنظيم ليبيا كنقطة انطلاق للاعمال الإرهابية ضد الدولة المصرية وهو الأمر الذى يمثل جريمة خيانة تهدد الأمن القومى للدولة المصرية، باعتبار أن المقدم ضده البلاغ ارتكب تلك الجريمة وهى إرسال ميلشيات إلى الأراضى الليبية عبر الحدود المصرية، وقد اعترف بذلك فى الفيديو المشار اليه والمرفق مع البلاغ المقدم.

وطالب محمود فى ختام بلاغه بإجراء تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر احترازى بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ عمرو خالد لتهديده الأمن القومى المصرى بطريق إرسال ميلشيات مسلحة عبر الحدود المصرية، كما طالب بإجراء تحريات من جهاز الامن الوطنى عن مصادر تمويل للمقدم ضده البلاغ ومؤسسة صناع الحياة التى أسسها ويترأسها منذ عام 2005 ومدى ارتباطها بالجماعات الارهابية المدرجة على قوائم الكيانات الارهابية، وإرفاق الأسطوانة المدمجة المرفقة بالبلاغ باعتبارها دليل إدانة للمقدم ضده البلاغ فى جريمة إرسال ميلشيات مسلحة للخارج؛ ووضعه على قوائم ترقب الوصول والممنوعيين من السفر لحين انتهاء التحقيقات الموجهه إ

ليه .