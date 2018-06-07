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برلمانى عراقى: قريبا الإعلان عن ائتلاف يضم "الوطنية" و"سائرون" و"الحكمة"

الخميس، 07 يونيو 2018 09:05 ص
برلمانى عراقى: قريبا الإعلان عن ائتلاف يضم "الوطنية" و"سائرون" و"الحكمة" رئيس وزراء العراق حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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كشف القيادى بائتلاف الوطنية العراقى النائب رعد الدهلكي، عن قرب إعلان ائتلاف وطنى يضم "الوطنية" و"سائرون" و"الحكمة"، مشيرا إلى أن التحالف الجديد منفتح على جميع الأطراف "باستثناء الفاسدين ومن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".

وقال الدهلكى - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس، أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد إعلانا لتشكيل نواة لمشروع وطنى جامع"، مبينا أنه "تم وضع اللمسات النهائية لهذا المشروع الذى يركز على بناء الدولة والعمل المؤسساتى فى جميع النواحى الاقتصادية والأمنية والتجارية والخدمية".

وتشهد العملية السياسية العراقية حراكا متواصلا من القوى السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر برلمانيا والتى ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

 


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