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انفوجراف.. السولار والبنزين أرخص فى مصر من البحرين

الخميس، 07 يونيو 2018 12:31 ص
انفوجراف.. السولار والبنزين أرخص فى مصر من البحرين البنزين
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تسجل مصر أسعار أقل فى الوقود من دولة البحرين خصوصا بنزين 92 الذى يعادله بنزين 91 جيد بالدولة الخليجية، والسولار أيضًا وهذا ما تكشفه الأرقام التى نرصدها فيما يلى..

فى دولة البحرين نجد سعر بنزين 91 جيد هو 0.140 دينار بحرينى ما يساوى 6.63 جنيه مصرى، ويعادل بنزين 91 بالبحرين بنزين 92 فى مصر وسعره 5 جنيهات.

بينما سعر بنزين 95 ممتاز فى البحرين هو 0.200 دينار بحرينى الذى يساوى 9.47 جنيه، بينما سعر هذا المشتق البترولى فى مصر 6.60 جنيه. أما سعر السولار فى البحرين هو 0.160 دينار الذى يساوى 7.58 جنيه مصرى، بينما سعر هذا المشتق البترولى فى مصر 3.65 جنيه.

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البنزين

اسعار الوقود

السولار

اسعار الوقود فى البحرين

اسعار الوقود فى مصر

اسعار السولار فى مصر

اسعار السولار فى البحرين




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