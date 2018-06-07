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انتخاب كازاخستان لأول مرة عضو فى لجنة التراث الثقافى غير المادى باليونسكو

الخميس، 07 يونيو 2018 10:42 ص
انتخاب كازاخستان لأول مرة عضو فى لجنة التراث الثقافى غير المادى باليونسكو اليونسكو
(أ ش أ)
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انتخبت كازاخستان للمرة الأولى عضوا بلجنة التراث الثقافى غير المادى بمنظمة اليونسكو، وحصلت على 98 صوتا من بين 156 صوتا، خلال الانتخابات التى جرت خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو الجارى فى باريس أثناء انعقاد الدورة السابعة للجمعية العامة للدول الأعضاء باتفاقية حماية التراث الثقافى غير المادي.

وذكر بيان وزعته سفارة كازاخستان بالقاهرة اليوم أن المتخصصين الكازاخ سيشاركون على مدار الأربع السنوات المقبلة فى أعمال اللجنة الدولية لحماية التراث الثقافى غير المادى بمنظمة اليونسكو . مضيفا أن بعض المندوبين الذين صوتوا لصالح كازاخستان أشاروا إلى المهنية العالية التى يتمتع بها الخبراء الكازاخ العاملون باللجنة الوطنية الكازاخية لشؤون منظمتى اليونسكو والإيسيسكو والذين يعملون على نشر العادات والتقاليد والثقافة الكازاخية الغنية.

وأفاد بأن البعثة الدائمة لكازاخستان بمنظمة اليونسكو بعد انتهاء التصويت أعربت عن امتنانها للثقة الكبيرة التى منحتها الجمعية العامة لكازاخستان، مؤكدة أن العمل على نشر الثقافة الكازاخية فى العالم المعاصر يعد جزءا مهما من برنامج الرئيس الكازاخى نورسلطان نزاربايف " تحديث الوعى".

 

 


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كازاخستان

اليونسكو

لجنه التراث الثقافى

كازاخسنتان عضو فى لجنه التراث




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