المتحدث باسم الحكومة التونسية: تعديل وزارى مرتقب وجارى تقييم أداء الوزراء

كتبت آمال رسلان

أكد اليوم الخميس، الناطق الرسمى باسم الحكومة التونسية إياد الدهمانى، وجود تعديل وزارى مرتقب، وشدد إياد الدهمانى خلال استضافته على موجات راديو شمس آف آم، على أنه لا علم له بحجم التعديل لكن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يعكف حاليا على تقيم أداء الوزراء وبعد الانتهاء سوف يقوم بالتعديلات الضرورية.

وكان يوسف الشاهد رئيس الحكومة قد أعفى وزير الداخلية لطفى براهم من منصبه أمس، على خلفية تقصير أمنى أدى إلى غرق مركب للهجرة غير الشرعية راح ضحيته 70 تونسيا، وكلف وزير العدل بممارسة مهامه.