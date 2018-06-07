القوى العاملة تتابع أحوال المصريين فى إيطاليا لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم

كتب محمود راغب

زار مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، سوق الخضار والفاكهة المركزي بميلانو للاطمئنان على العمالة المصرية، خاصة وأنهم يعملون وهم صائمين، وبحث مشاكلهم والعمل علي حلها وأبداء النصح لهم والتشاور معهم والاطلاع على ظروف بيئة عملهم ، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل معهم، وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.

تلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالى بميلانو عزت عمران ، أشار فيه إلى أنه التقى فى إطار زياراته الميدانية مع العمالة المصرية التى تعمل فى سوق الخضار والفاكهة المركزي، وتم التواصل معهم ورئيسهم في العمل، ومراجعة وسائل السلامة والصحة المهنية ، وإرشادهم بالالتزام باتباع التعليمات فى ذلك الشأن.

كما تم التأكد من وجود عقود عمل للعمال المصريين، ووجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية، والوقوف على المشاكل التى تواجههم ، فضلا عن التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم بأن وزارة القوي العاملة المصرية ، ومكتب التمثيل العمالى فى خدمتهم، وتم تزويدهم بالتليفون الشخصى للمستشار العمالى.

وقد أبدي العاملون المصريون بسوق الخضار والفاكهة الامتنان لوجود المستشار أكثر من مرة وسطهم، موجهين الشكر والتقدير للوزير "سعفان" والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام علي الاهتمام بهم للوقوف علي مشاكهم أولا بأول لسرعة العمل علي حلها قبل تفاقمها .