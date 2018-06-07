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الفريق محمد فريد يلتقى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمنى

الخميس، 07 يونيو 2018 06:49 م
الفريق محمد فريد يلتقى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمنى جانب من اللقاء
كتب زكى القاضى
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إلتقى الفريق  محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، باللواء الركن طاهر على العقيلى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمنى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً .

تناول اللقاء، تطورات الأوضاع التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود الإقليمية والدولية المبذولة تجاه الأزمة اليمنية وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء تعزيز آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين .

وأكد الفريق محمد فريد، على عمق الروابط التاريخية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ، مؤكداً حرص مصر والقوات المسلحة على دعم الشعب اليمنى الشقيق والحفاظ على وحدته واستقراره.

ومن جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمنى بجهود مصر وقواتها المسلحة فى دعم ومساندة بلاده من خلال العديد من المواقف المشرفة ، وسعيها الدائم لإرساء دعائم الأمن والإستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .

 


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