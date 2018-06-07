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العراق يوجه ضربة جوية لتنظيم داعش الإرهابى داخل سوريا

الخميس، 07 يونيو 2018 09:40 ص
العراق يوجه ضربة جوية لتنظيم داعش الإرهابى داخل سوريا الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الخميس، تدمير مقر قيادة وسيطرة تابع لتنظيم داعش، فى قصف لطائرات "إف 16" العراقية فى منطقة هجين بريف دير الزور على الحدود العراقية.

وقال المركز - فى بيان أوردته قناة السومرية الإخبارية، " إنه تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى وبإشراف وتنسيق قيادة العمليات المشتركة دكت طائرات ( إف - 16 ) العراقية صباح اليوم، ووفق معلومات استخباراتية دقيقة مقر ما يسمى قيادة وسيطرة بداخله قيادات ومقاتلين من عصابات داعش الإرهابية فى منطقة هجين داخل الأراضى السورية".

وأضاف المركز "أنه بحسب المصادر الاستخباراتية فإن الضربة حققت أهدافها وتم تدمير الموقع بالكامل".

يذكر أن طائرات " إف - 16 " العراقية نفذت ضربات جوية استهدف مقرات مهمة تابعة لتنظيم "داعش" داخل سوريا، حيث أسفرت تلك الضربات عن قتل قادة بارزين فى التنظيم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات "إرهابية".

 


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