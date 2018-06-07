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العثور على سيارتين ودراجة بخارية مبلغ بسرقتهم فى الإسماعيلية

الخميس، 07 يونيو 2018 04:37 م
العثور على سيارتين ودراجة بخارية مبلغ بسرقتهم فى الإسماعيلية العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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عثر ضباط ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية أثناء تفقدهم الحالة الأمنية داخل دوائر مركز أبوصوير وقسم ثان وأول الإسماعيلية على سيارتين ودراجة بخارية مبلغ بسرقتهم.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير المباحث الجنائية، يفيد أثناء مرور ضباط إدارة البحث الجنائى لتفقد الحالة الأمنية بدائرة مركز أبوصوير تم العثور على السيارة رقم ( 200756) ملاكى الإسماعيلية سوزوكى والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 2062 لسنة2018 جنح مركز أبوصوير عن بلاغ "محمد.ا.ا"25 عاما سائق ومقيم دائرة مركز أبوصوير.

كما تم العثور على السيارة رقم (ط ص ب 5791) نقل الإسماعيلية متروكة بدائرة قسم أول الإسماعيلية وبالكشف الفنى عليها تبين انه مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 1619 لسنة 2018 جنح قسم أول الأسماعيلية عن بلاغ "فاضل .م.ال"52 عاما سائق مقيم دائرة مركز فايد.

كما عثر ضباط مباحث قسم ثانى الاسماعيلية على الدراجة البخارية رقم ( 1006090) الاسماعيلية متروكة بدائرة القسم وبالكشف الفنى عليها تبين انه مبلغ بسرقتها فى المحضر 3415 لسنة 2018 جنح قسم ثان الاسماعيلية عن بلاغ "ناصر.ا.ع"54 عاما مدرس ومقيم دائرة القسم.

تم التحفظ على السيارات والدراجة البخارية وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع العثور وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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