السيسى: نتائج اجتماع مجلس الأعمال التنسيقى السعودى الإماراتى نموذج يحتذى به

كتب محمد الجالى- ريهام عبد الله

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تابع باهتمام نتائج اجتماعات مجلس الأعمال التنسيقى السعودى الإماراتى، مؤكدا دعم مصر الكامل لكل الجهود المبذولة على صعيد تدعيم الروابط المشتركة.

وقال السيسى في تغريدات عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر، :"تابعت بإهتمام بالغ ما أسفرت عنه نتائج إجتماعات مجلس الأعمال التنسيقى السعودى الإماراتى بحضور سمو الأمير محمد بن سلمان وسمو الشيخ محمد بن زايد، وما تمثله من تعزيز لآليات العمل العربى المشترك وإننى إذ أؤكد دعم مصر الكامل لكل الجهود المبذولة على صعيد تدعيم الروابط المشتركة "

وتابع "بين الأشقاء فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، فإننى أُثمن هذه الخطوة متمنياً التوفيق لما فيه رخاء وإستقرار شعوبنا جميعاً، وأؤكد أن النتائج المتحققة تُمثل نموذجاً يُحتذى به فى تعزيز العمل العربى المشترك فى شتى المجالات."