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السياحة: رد رسوم جدية الحجز لمن لم يفوزوا بقرعة الحج الإثنين المقبل

الخميس، 07 يونيو 2018 03:37 م
السياحة: رد رسوم جدية الحجز لمن لم يفوزوا بقرعة الحج الإثنين المقبل الحج
كتبت ميرفت رشاد
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أعلنت لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات السياحة، عن تسليم الحوالات البنكية الخاصة بالمواطنين الذين لم يحالفهم الفوز بالقرعة لأداء فريضة الحج هذا العام 1439 هـ، للشركة " رأس التضامن " اعتبارا من الإثنين المقبل .
 
يشار إلى أن عدد المواطنين الذين تقدموا لقرعة الحج السياحى هذا العام 1439 هـ بلغ 120 الف و 810 مواطنين تنافسوا على 36 ألف تأشيرة حج مخصصة لوزارة السياحة.
 
وقالت " الغرفة " فى الإخطار المرسل للشركات المنظمة لرحلات الحج هذا العام، وحصل " اليوم السابع" على نسخة منه، إن الشركة "رأس التضامن" ستقوم باستلام الحوالات البنكية الخاصة بعملائها، وعملاء الشركات المتضامنة معها أسوة بما تم اتخاذه أثناء رد مبالغ جدية الحجز الخاصة بالحجاج ، شريطة تقديم تفويض لممثل الشركة باستلام الحوالات ، وأصل  وصورة بطاقة الرقم القومى للمفوض .
 
 

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