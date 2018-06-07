video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 04:00 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

السجن لأكثر من 2000 مشتبه بهم فى تركيا على خلفية تحركات الجيش

الخميس، 07 يونيو 2018 03:58 م
السجن لأكثر من 2000 مشتبه بهم فى تركيا على خلفية تحركات الجيش الشرطة التركية
أ ف ب
إضافة تعليق

أعلن وزير العدل التركى الخميس إن المحاكم فى تركيا اصدرت حتى الان احكاما بالسجن بحق أكثر من الفى مشتبه بهم على خلفية محاولة تحركات الجيش على الرئيس رجب طيب اردوغان عام 2016.

وقال الوزير عبد الحميد غول لوكالة الاناضول الرسمية للانباء "من بين 287 قضية فى المحاكم تم بت 171: 2140 متهما حكم عليهم بالسجن و1478 تمت تبرئتهم".

وأضاف "اعتقد أن القضايا المتبقية سيتم بتها نهائيا مع نهاية 2018".

وتتهم الحكومة الداعية الاسلامى فتح الله جولن بتدبير تحركات الجيش، وهو ما ينفيه جولن بشدة.

واعتقل الالاف بينهم جنود وضباط شرطة وقضاة فى حملة استهدفت اتباع جولن الذين تسميهم تركيا "منظمة فتح الله الارهابية".

وتجرى المحاكمات فى مدن عدة فى انحاء تركيا.

وتم طرد أو وقف موظفين حكوميين بينهم اساتذة وضباط شرطة بموجب حالة الطوارئ التى اعلنت بعد الانقلاب الفاشل فى يوليو، قبل عامين.

وتعرضت الحملة لانتقادات واسعة من قبل الغرب، لكن انقرة تصر على ان تلك الاجراءات ضرورية لتخليص تركيا مما يصفه اردوغان "بالفيروس" الذى نتج من تسلل اتباع غولن داخل المؤسسات التركية.

،


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. المئات يتظاهرون فى تركيا ضد أردوغان إحياء لذكرى احتجاجات 2013

تركيا

أخبار تركيا

أخبار العالم اليوم

تحركات الجيش




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة