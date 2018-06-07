السجن لأكثر من 2000 مشتبه بهم فى تركيا على خلفية تحركات الجيش

أ ف ب

أعلن وزير العدل التركى الخميس إن المحاكم فى تركيا اصدرت حتى الان احكاما بالسجن بحق أكثر من الفى مشتبه بهم على خلفية محاولة تحركات الجيش على الرئيس رجب طيب اردوغان عام 2016.

وقال الوزير عبد الحميد غول لوكالة الاناضول الرسمية للانباء "من بين 287 قضية فى المحاكم تم بت 171: 2140 متهما حكم عليهم بالسجن و1478 تمت تبرئتهم".

وأضاف "اعتقد أن القضايا المتبقية سيتم بتها نهائيا مع نهاية 2018".

وتتهم الحكومة الداعية الاسلامى فتح الله جولن بتدبير تحركات الجيش، وهو ما ينفيه جولن بشدة.

واعتقل الالاف بينهم جنود وضباط شرطة وقضاة فى حملة استهدفت اتباع جولن الذين تسميهم تركيا "منظمة فتح الله الارهابية".

وتجرى المحاكمات فى مدن عدة فى انحاء تركيا.

وتم طرد أو وقف موظفين حكوميين بينهم اساتذة وضباط شرطة بموجب حالة الطوارئ التى اعلنت بعد الانقلاب الفاشل فى يوليو، قبل عامين.

وتعرضت الحملة لانتقادات واسعة من قبل الغرب، لكن انقرة تصر على ان تلك الاجراءات ضرورية لتخليص تركيا مما يصفه اردوغان "بالفيروس" الذى نتج من تسلل اتباع غولن داخل المؤسسات التركية.

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