الرئيس السيسى يكلف مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة

كتب محمد الجالى

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة.

كان الرئيس​ عبد الفتاح السيسي، استقبل الثلاثاء الماضى، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الذى تقدم باستقالة الحكومة، وذلك بعد أداء الرئيس لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.