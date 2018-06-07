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الرئيس السيسى يكلف مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة

الخميس، 07 يونيو 2018 02:48 م
الرئيس السيسى يكلف مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الرئيس السيسى يكلف مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة
كتب محمد الجالى
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كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة.

 

كان الرئيس​ عبد الفتاح السيسي، استقبل الثلاثاء الماضى، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الذى تقدم باستقالة الحكومة، وذلك بعد أداء الرئيس لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.


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شريف إسماعيل يتقدم باستقالة الحكومة للرئيس السيسى

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مصطفى مدبولى

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التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد صقر

أستك منه فيه

ثانى رئيس وزراء منوزارة الاسكان ..الأول محلب .

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد على

اختيار متوقع وممتاز

اختيار الدكتور مصطفى مدبولى متوقع وممتاز لهذه الشخصية النشطة ندعوا الله له بالتوفيق والنجاح وربنا يقويه على هذا الحمل الكبير

عدد الردود 0

بواسطة:

حمزه حسن

إنشاء الله بدايه أكبر خير جاي لمصر من الشهر ده.

ربنا يوفق رئيس الوزراء المصري في إختياراته للوزراء المساعدين ليه ، و وزير الداخلية يكون مدني عشان تتحسن فعلا علاقه الشعب و الشرطه.

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش 👀

مبروووك ..ياريت تجيب وزراء..طيبين..لا يصدروا قرارات تصب اولا واخيرا فى صالح المواطن

👀😁

عدد الردود 0

بواسطة:

شوقي البنداري

اختيار موفق ان شاء الله ......

اختيار موفق ان شاء الله .... اللهم وفقه واحفظ مصرنا الحبيبه وتجعلها في نمو وازدهار على يديه بمؤازرة الرئيس الدائمة والشعب الطيب ... تحيا مصر

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