الرئيس السيسى يكلف مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل الثلاثاء الماضى، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الذى تقدم باستقالة الحكومة، وذلك بعد أداء الرئيس لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.
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بواسطة:
أحمد صقر
أستك منه فيه
ثانى رئيس وزراء منوزارة الاسكان ..الأول محلب .
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بواسطة:
محمد على
اختيار متوقع وممتاز
اختيار الدكتور مصطفى مدبولى متوقع وممتاز لهذه الشخصية النشطة ندعوا الله له بالتوفيق والنجاح وربنا يقويه على هذا الحمل الكبير
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بواسطة:
حمزه حسن
إنشاء الله بدايه أكبر خير جاي لمصر من الشهر ده.
ربنا يوفق رئيس الوزراء المصري في إختياراته للوزراء المساعدين ليه ، و وزير الداخلية يكون مدني عشان تتحسن فعلا علاقه الشعب و الشرطه.
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بواسطة:
مشمش 👀
مبروووك ..ياريت تجيب وزراء..طيبين..لا يصدروا قرارات تصب اولا واخيرا فى صالح المواطن
👀😁
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بواسطة:
شوقي البنداري
اختيار موفق ان شاء الله ......
اختيار موفق ان شاء الله .... اللهم وفقه واحفظ مصرنا الحبيبه وتجعلها في نمو وازدهار على يديه بمؤازرة الرئيس الدائمة والشعب الطيب ... تحيا مصر