الخارجية: مصر تنجح فى استرداد 9 قطع أثرية مصرية من فرنسا

صرحت السفيرة د. هبة المراسى، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، بأن وزارة الخارجية قامت اليوم الخميس بتسليم وزارة الآثار 8 قطع أثرية مصرية، بالإضافة إلى لوحة قناع فرعونى من الخشب قامت السلطات الفرنسية بضبطها بأحد محطات القطار بمدينة باريس، حيث قامت السفارة المصرية فى باريس بالتواصل مع السلطات الفرنسية لإيقاف بيع تلك القطع واتخاذ الخطوات اللازمة لتسليمها إلى السفارة لإعادتها إلى مصر.

وقد قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الآثار لإثبات أثرية تلك القطع واستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعادتها إلى موطنها الأصلى.

وأكدت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية على أهمية توثيق التعاون بين مختلف الأجهزة المعنية بمكافحة تهريب الآثار والاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية، معربةً عن تقدير وزارة الخارجية لتجاوب الحكومة الفرنسية والسلطات المعنية مع الجانب المصرى، فضلا عن التعاون الذى أثمر عن ضبط وإعادة تلك القطع الأثرية المهربة إلى موطنها الأصلى، ومتطلعة إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم للحفاظ على التراث الثقافى والحضارى الإنسانى لمختلف دول العالم.