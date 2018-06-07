video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 12:52 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

الخارجية: مصر تنجح فى استرداد 9 قطع أثرية مصرية من فرنسا

الخميس، 07 يونيو 2018 11:53 ص
الخارجية: مصر تنجح فى استرداد 9 قطع أثرية مصرية من فرنسا السفيرة هبة المراسى
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

صرحت السفيرة د. هبة المراسى، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، بأن وزارة الخارجية قامت اليوم الخميس بتسليم وزارة الآثار 8 قطع أثرية مصرية، بالإضافة إلى لوحة قناع فرعونى من الخشب قامت السلطات الفرنسية بضبطها بأحد محطات القطار بمدينة باريس، حيث قامت السفارة المصرية فى باريس بالتواصل مع السلطات الفرنسية لإيقاف بيع تلك القطع واتخاذ الخطوات اللازمة لتسليمها إلى السفارة لإعادتها إلى مصر.

 

 وقد قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الآثار لإثبات أثرية تلك القطع واستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعادتها إلى موطنها الأصلى.

 

وأكدت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية على أهمية توثيق التعاون بين مختلف الأجهزة المعنية بمكافحة تهريب الآثار والاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية، معربةً عن تقدير وزارة الخارجية لتجاوب الحكومة الفرنسية والسلطات المعنية مع الجانب المصرى، فضلا عن التعاون الذى أثمر عن ضبط وإعادة تلك القطع الأثرية المهربة إلى موطنها الأصلى، ومتطلعة إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم للحفاظ على التراث الثقافى والحضارى الإنسانى لمختلف دول العالم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

احتدام الصراع بين السلطتين التشريعية والقضائية بالعراق.. البرلمان يصوت على إعادة فرز كافة أصوات الناخبين بالانتخابات البرلمانية ويجمد عمل المفوضية..القضاء الأعلى: لا وجود لنص قانونى يعطى الصلاحية لإلغاء النتائج

مقتل 4 من تنظيم داعش فى غارة لسلاح الجو الأمريكى على مدينة بنى وليد الليبية

مجلس النواب العراقى يصوت على إعادة فرز كافة أصوات الانتخابات البرلمانية

مصر

أخبار مصر

وزاره الخارجيه

وزاره الأثار

آخر أخبار مصر

استرداد الأثار




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة